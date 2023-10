Śląska pielgrzymka w Izraelu. Podopieczni DPS z Rudy Śląskiej czekają na ewakuację. Inna z grup już w Polsce

Śląscy pielgrzymi w Ziemi Świętej w czasie konfliktu

Dla wielu szokiem był nagły atak Palestyńczyków na teren Izraela. Ginęli ludzi, inni byli porywani. Po początkowym zaskoczeniu Izrael mocno odpowiedział Hamasowi. W trudnym miejscu znaleźli się także pielgrzymi, którzy z całego świata przybywają do Ziemia Świętej. Okazuje się, że w tym czasie do miejsca, gdzie żył dwa tysiące lat temu Jezus, przyjechali także pielgrzymi ze Śląska.

Jak wskazuje rzecznik prasowy archidiecezji katowickiej ks. Rafał Bogacki, w minioną sobotę w Ziemi Świętej przebywały dwie zorganizowane grupy z terenu archidiecezji. Jedna z grup pochodzi z Katowic. Jedna z parafii zorganizowała pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W sumie wyleciało do Izraela ok. 30 osób. W poniedziałek bezpiecznie wrócili do kraju.