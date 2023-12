Szopka Bożonarodzeniowa w Rudzie Śląskiej - zobacz te zdjęcia! Połączenie Świąt z tradycjami górniczymi

Szopka bożonarodzeniowa w Rudzie Śląskiej

Za ojca bożonarodzeniowej szopki uznaje się św. Franciszka z Asyżu, który to w 1223 roku zorganizował pierwszą świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Zapoczątkowało to tradycję, która trwa do dzisiaj.

W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została u schyłku XIII wieku przez zakon franciszkanów, który w tym czasie osiedlił się w naszym kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się dużą popularnością. Obecnie są stawiane we wszystkich kościołach znajdujących się na terenie naszego kraju.