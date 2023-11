Tablica upamiętniająca Stanisława Skibę w Rudzie Śląskiej. Była to wspaniała postać: lekarz, ordynator, powstaniec i więzień obozu zagłady

Lekarz z Bielszowic upamiętniony

Prześladowania w czasie II wojny światowej

W 1939 roku we wrześniu Niemcy zwolnili go z pracy z powodu jego uczestnictwa w III Powstaniu Śląskim. W czasie kampanii wrześniowej brał udział w ewakuacji szpitala w Mysłowicach. Zwolnienie z praco to nie jedyna represja. Jako więzień polityczny trafił do obozów koncentracyjnych. Pracował przymusowo w szpitalu w Szopienicach oraz po wkroczeniu Armii Czerwonej jako tymczasowy kierownik szpitala w Mysłowicach. Następnie wrócił do Bielszowic, gdzie m.in. został dyrektorem placówki i ordynatorem. W tym miejscu przepracował aż do 1969 roku.