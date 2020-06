Teren przy Miejskim Centrum Kultury zmieni się nie do poznania. Zobaczcie jak będzie wyglądał ZDJĘCIA

Teren przy MCK zmieni się w mały park

Przestrzeń przez Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej, która stanowi obecnie parking, na przestrzeni najbliższych pieniędzy ma zmienić się nie do poznania. Władze miasta pozyskały dofinansowanie na ten cel w wysokości 300 tys. złotych. Teren przy MCK ma zostać ukończony do listopada tego roku.

- Temat przebudowy przestrzeni przed MCK wielokrotnie powracał w trakcie spotkań z mieszkańcami. Do tej inwestycji „przymierzaliśmy się” już od dłuższego czasu. Z realizacją czekaliśmy jednak na moment, kiedy uda nam się pozyskać odpowiednie dofinansowanie, bo wartość przedsięwzięcia to prawie 1,2 mln zł. Teraz wreszcie się udało i ze wsparciem Metropolii na nowo zagospodarujemy to miejsce. Wybraliśmy już firmę, która zrealizuje inwestycję – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.