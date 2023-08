Trwa remont autostrady A4 w Rudzie Śląskiej, który nie zakończy się w wakacje. Utrudnienia zostaną znacznie dłużej

Remont na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej

Zamknięto 2,5 kilometra autostrady A4

Remont rozpoczął się w połowie lipca. Zamknięto około 2,5 kilometra jezdni A4 w kierunku Wrocławia. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 km/h, a w miejscu gdzie kierowcy muszą przejechać na drugą jezdnię – do 60 km/h. Jest też zakaz wyprzedzania dla aut ciężarowych i autobusów. Remont, na zlecenie GDDKiA wykonuje firma KPRM Jaworzno.

Kiedy skończy się remont na autostradzie A4?

Wykonawca, zgodnie z umową ma na to czas do połowy przyszłego roku, ale już zadeklarował, że uwinie się z tym dużo szybciej. Niewykluczone, że prace zakończą się jeszcze w tym roku. Ich tempo jest duże, co także podkreślają przedstawiciele GDDKiA. Dużo w tym przypadku zależy też od pogody. Termin uda się skrócić,. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjać drogowcom.

Wartość całej inwestycji to ponad 6,1 mln zł.