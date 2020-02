Urania Ruda Śląska wycofała swoją pierwszą drużynę z rozgrywek. Brak pieniędzy sprawił, że klub musiał wybrać pomiędzy dziećmi, a seniorami

Urania Ruda Śląska bez pieniędzy na drużynę

Sytuacja rudzkiego sportu nie jest już nawet fatalna, a wręcz tragiczna. Tegoroczny budżet miasta nie zakłada dofinansowania na sport tak, jak miało to miejsce w latach poprzednich. Urania Ruda Śląska stała się właśnie pierwszą ofiarą braku pieniędzy.

- Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Doszło do tego, że musieliśmy wybrać pomiędzy drużynami seniorów, a juniorów – mówi Bernard Wawrzynek, prezes Uranii Ruda Śląska. - Dzieciaki są dla nas najważniejsze i musimy zrobić wszystko, aby mogły się rozwijać. Nie jest jednak łatwo przeprowadzić rozmowy z zawodnikami pierwszej drużyny i oznajmić im, że to koniec. Oficjalnie nie złożyliśmy jeszcze odpowiednich wniosków dotyczących wycofania się z rozgrywek do Śląskiego Związku Piłki Nożnej, jednak zrobimy to w najbliższych dniach. Wcześniej poinformowaliśmy o tej decyzji naszych zawodników, aby mieli więcej czasu na znalezienie sobie nowego klubu