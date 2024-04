W sobotę odbył się Kwietniowy Bieg Wiewiórki w Rudzie Śląskiej. Zdjęcia z tego wydarzenia już czekają

Zobacz zdjęcia z Biegu Wiewiórki w Rudzie Śląskiej - kliknij tutaj

Bieg Wiewiórki w Rudzie Śląskiej to cykl biegów oraz zawodów Nordic walking odbywających się raz w miesiącu od lutego do listopada. Zawodnicy pokonują pętlę o długości 4200 m, którą można przebiec pięć razy lub przejść trzy. Każdy startujący indywidualnie decyduje o liczbie okrążeń. Limit czasu na pokonanie pełnego dystansu to 2 godziny 45 minut.

Tradycyjnie już przy okazji Biegu odbyły się zawody dla najmłodszych. Dzięki temu całe rodziny spędziły aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Uczestnicy, którzy wystartują w siedmiu biegach na dowolnym dystansie i w dowolnej konkurencji mogą liczyć na statuetkę o nazwie „Rudzka Wiewiórka”. Dziewięć startów to „Duża Rudzka Wiewiórka”.