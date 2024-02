W Rudzie Śląskiej czterech mężczyzn ukradło... 8 transporterów wypełnionych pustymi butelkami po piwie. Grozi im 10 lat pozbawienia wolności

Jak informuje rudzka policja, funkcjonariusze z komisariatu czwartego w niedzielne przedpołudnie zostali powiadomieni i możliwym włamaniu do marketu spożywczego przy ulicy Kokota.

- Zawiadamiający świadek opisał czterech mężczyzn, którzy oddalali się od sklepu w różnych kierunkach. Cechą charakterystyczną było to, że każdy z nich niesie po dwa transportery piwa - informuje Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej.

Po chwili na miejsce przybyli policjanci z referatu kryminalnego rudzkiej czwórki, którzy szybko zatrzymali mężczyzn. Okazało się, że łupem włamywaczy padły skrzynki, zawierające opróżnione butelki po piwie.

- Stróże prawa, szybko ustalili, że włamali się oni do podręcznego składziku pustych butelek. Panowie, będący na gościnnych występach, zapewne mieli nadzieję, że butelki w magazynie będą pełne. No cóż, jak już był włam, to musi być i łup - informuje policja.