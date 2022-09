Weekend z psem w Beskidach? Najlepiej na szlaku! Zobaczcie naszą GALERIĘ! Gdzie najlepiej wybrać się z psem? Magdalena Łabędzka

Jeżeli jesteście psiarzami, którzy uwielbiają zabierać swoje pupile w trasy to musicie zobaczyć zdjęcia z tego szlaku. Beskidy są piękne - to fakt. A drugi fakt jest taki, że można jechać tam z psem. Psiarze często pytają "Gdzie w góry z psem?", no i nie bez powodu. Wiele szlaków np. w Bieszczadach nie jest dostępnych dla naszych zwierząt.