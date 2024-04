Wybory samorządowe 2024 w Rudzie Śląskiej. Frekwencja wynosi 13,18 proc.

Do godziny 12 w dniu wyborów 7 kwietnia, frekwencja w Rudzie Śląskiej wyniosła 13,18 proc.. W stałych obwodach głosowania wydano 13 059 kart do głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania w tych obwodach wynosi 99 048.

Magdalena Grabowska