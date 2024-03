Wybory samorządowe w Rudzie Śląskiej. Prawo i Sprawiedliwość stawia na Marka Wesołego jako kandydata na prezydenta miasta

Zdecydowałem się startować po raz kolejny już i z tymi pytaniami będę się spotykał, bo już słyszę w mediach, że najważniejszą informacją mojej kandydatury jest to, że startuje po raz kolejny. Zapowiadałem, że będę się zastanawiał nad tym, czy to już nie finisz, po ostatniej kampanii wyborczej, w którą włożyłem bardzo dużo wysiłku i mojego wewnętrznego przekonania i chęci zmieniania Rudy Śląskiej, ale później nastąpiły wybory parlamentarne. Nie jestem jeszcze człowiekiem na emeryturze. Jestem czynnym politykiem, dlatego jeszcze raz oddaje się pod waszą osąd, jeszcze raz proszę o wasze zaufanie i poparcie. Będę się starał być z wami w dialogu. Nie tylko ja, jako kandydat na prezydenta, ale myślę, że będziemy w dialogu, jako kandydaci do Rady Miasta z państwem. Będę do dyspozycji każdego z kandydatów i państwa. Ja chciałbym, żeby ta kampania była wielką radością - mówił Marek Wesoły.