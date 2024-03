Wybuch gazu w Rudzie Śląskiej. W barze było 36 osób, jedna z nich trafiła do szpitala Bartłomiej Romanek

Archiwum Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę 2 marca wieczorem w Rudzie Śląskiej. W jednym z barów doszło do wybuchu 11-kilogramowej butli z gazem. Jedna osoba została przetransportowana z oparzeniami do szpitala. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej.