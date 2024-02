Wypadek w Rudzie Śląskiej. Piesza została potrącona na przejściu. Jej pupil nie przeżył...

Do wypadku doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych w Rudzie Śląskiej na ulicy Piastowskiej. 55-latka przechodziła z psem przez oznakowane przejście dla pieszych. W pewnym momencie została potrącona przez 28-latkę kierującą oplem.

Dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku ustalają policjanci z rudzkiej komendy.

- To już trzeci w tym roku wypadek na przejściu dla pieszych. Dlatego też policjanci kolejny raz przypominają, że kierujący mają swoje obowiązki, o których często zapominają. O wypadek z udziałem pieszych wtedy nietrudno. Pamiętajmy, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to, co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na drogę - podkreśla asp.szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy policjantów z Rudy Śląskiej.