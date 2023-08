Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców Rudy Śląskiej w budżecie obywatelskim. Zakwalifikowano 34 projekty

Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej – wnioski mieszkańców po ocenie formalnej

Jak informuje rudzki Urząd Miasta, łącznie do budżetu obywatelskiego na 2024 rok zgłoszono 71 wniosków. Do kolejnego etapu przeszły 34 z nich.

- Poddane weryfikacji wnioski zostały sprawdzone co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, właściwego oszacowania kosztów realizacji (z uwzględnieniem określonego przez projektodawcę zakresu rzeczowego, aktualnych cen rynkowych) oraz rocznych kosztów utrzymania – informują władze miasta.

Do zadań „małych” zaliczono m.in. utworzenie wybiegu dla psów w parku Adama Mickiewicza w dzielnicy Godula, zagospodarowanie placu Jana Koniecznego w dzielnicy Ruda oraz budowę miniboiska i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 35 w dzielnicy Halemba. Pełną listę zadań można znaleźć na stronie internetowej rudaslaska.budzet-obywatelski.org . Głosowanie odbędzie się w terminie 4-10 września za pośrednictwem wspomnianej strony oraz tradycyjnie – w wyznaczonych punktach. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 22 września.

Zanim to nastąpi, wnioskodawcy, których projekty nie zostały dopuszczone do dalszego etapu, mogą do 11 sierpnia złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem.