Zimy pełne śniegu? Obecnie tylko na zdjęciach. Osiemnaście lat temu w Rudzie Śląskiej było biało. ZDJĘCIA

Mamy luty i zima w teorii powoli się kończy. Wydaje się jednak, że w tym roku jakby w ogóle jej nie było. Jeżeli chcemy pooglądać zaśnieżone miasta, to obecnie zamiast przez okno musimy zajrzeć do archiwalnych zdjęć. Tegoroczna zima różni się od poprzednich przede wszystkim właśnie brakiem śniegu. Dziś narzekamy na to, że nasze miasta nie przybrały białej barwy (i chyba już nie przybiorą), za to kiedyś narzekaliśmy na nadmiar śniegu. Zobaczcie zdjęcia białej Rudy Śląskiej sprzed osiemnastu lat.