Kolejna porcja propozycji weekendowych w Śląskiem. Będzie dużo koncertów, spektakle teatralne i kabaretowe oraz inne atrakcje. Zobacz LISTĘ

Również tym razem każdy może wybrać coś dla siebie

W muzycznym rytmie

Spotkania teatralne i kabaretowe

Będą też pokazy filmów i „magicznych” sztuczek

Wydarzenia kulturalne przyciągają rzeszę miłośników różnych form sztuki, które bardzo często przenikają się nawzajem. Można zauważyć coraz więcej spektakli muzycznych czy występów kabaretowych, podczas których artyści prezentują swój program przypominający spektakl teatralny. Występy muzyków zahaczają o humor, łącząc wykonania znanych melodii z humorystycznymi scenkami. Oprócz wydarzeń muzyczno-teatralny i kabaretowych, pojawiają się też inicjatywy kinematograficzne, jak festiwale filmowe czy zorganizowane pokazy różnych produkcji. Takim wydarzeniem będzie w najbliższy weekend festiwal „Wszystko co najlepsze, czyli Best of JachtFilm’, poświęcony filmom o tematyce marynistycznej. Nie brakuje też innych intrygujących przedsięwzięć, jak na przykład występy gwiazd światowej iluzji w programie „Champions of Illusion”.