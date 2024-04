Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia w Rudzie Śląskiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 14.04.2024. 7.04 - 13.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na prezydenta Rudy Śląskiej oraz do rady miasta. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

Biedronka na kołach? Teraz w woj. śląskim możecie spotkać... mobilną wyprzedaż! Jeśli wasz lokalny supermarket jest za mały lub nie ma tam dobrych wyprzedaży, nie musicie się martwić. Sieć marketów Biedronka ruszyła właśnie z nową inicjatywą, czyli "Mobilna wyprzedaż 50%" na naczepie TIR-a! Sprawdźcie, jak to działa. Co znajdziecie tam w ofercie i jakie są atrakcyjne promocje? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i poznania szczegółów!