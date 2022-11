Koncert świąteczny Trio Appassionata w Rudzie Śląskiej

„Z choinką w tle” - koncert świąteczny Trio Appassionata

Trio Appassionata to rudzki zespół założony w 2008 roku. Zespół od początku kreuje własny styl i stawia na rozpowszechnienie muzyki granej na żywo. W taki sposób artyści mogą zaaranżować cały repertuar i wzbogacić go w swoim stylu. Muzycy mają za sobą liczne koncerty i festiwale. Trio Appassionata ma na swoim koncie takie projekty muzyczne jak: „Cztery pory roku”, „Letnie podwieczorki muzyczne”, „Kameralne familoki” czy „Od maluszka do staruszka”. Organizuje koncerty „Wieczory z Trio Appassionata”, gdzie prezentuje swoje najnowsze programy: „Trzy odsłony tanga”, „Muzyczna podróż dookoła świata”, „Bajkowy świat muzyki”, „Z choinką w tle”, „Skok w Nowy Rok… ze Straussem i nie tylko”, „Muzyka szklanego ekranu” i inne.

Na muzykę zespołu wpływ mają zainteresowania członków - muzyka filmowa, jazz, symfoniczna. W skład zespołu wchodzą: