Kościoły i kamienice na Śląsku, których już nie ma na mapie. Górny Śląsk wczoraj i dziś. Rozpoznajecie te miejsca?

Kraina kopalń i familoków, czyli krótka historia Górnego Śląska

Górny Śląsk to obszar o bogatej historii, którą kształtowały głównie kopalnie i charakterystyczne familoki. Nasz region to miejsce, gdzie górnictwo i przemysł odegrały kluczową rolę na przestrzeni wieków.

Początki górnośląskiego przemysłu sięgają czasów średniowiecza, kiedy to odkryto tu bogate złoża węgla kamiennego. Wydobycie węgla rozwinięto w XIX wieku, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju regionu. Kopalnie stały się nie tylko miejscem pracy, ale również rdzeniem społeczności, które wokół nich powstawały.