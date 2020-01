Miasto wyłoniło wykonawcę, który przeprowadzi rewitalizację trzech przestrzeni przy budynkach w Rudzie oraz Wirku.

Uczniowie z Rudy Śl. zyskają nowe sale do praktycznej nauki zawodu

Szkolić i przygotować do pracy w wyuczonym zawodzie. To jeden z głównych celów każdej szkoły średniej. Aby jednak uczniowie byli w stanie nauczyć się fachu, potrzebne im są do tego odpowiednie narzędzia. Właśnie dlatego pracownie do praktycznej nauki zawodu w czterech rudzkich pl...