Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się w Rudzie Śląskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Rudzie Śląskiej na A4 zatrzymano mężczyznę, który nie stosował się do ruchu prawostronnego, co zwróciło uwagę policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. Podczas kontroli okazało się, że kierowca opla prowadził samochód bez uprawnień. To jednak nie wszystko, bo funkcjonariusze dotarli do innych jeszcze nieprawidłowości. Mężczyzna otrzymał mandat karny, a za niedozwolone kierowanie pojazdem odpowie przed sądem.

W sobotę 6 kwietnia odbył się kolejny Bieg Wiewiórki w Rudzie Śląskiej. Wiosenna pogoda sprzyjała zawodnikom, z których większość startuje w tym cyklu regularnie.

Zobaczcie zdjęcia z kwietniowego Biegu Wiewiórki w Rudzie Śląskiej.