Motoserce w Rudzie Śląskiej! Parada motocyklowa, występy sceniczne, artystyczne i nie tylko! Zobaczcie ZDJĘCIA z wydarzenia

Akcja "Motoserce" rozpoczęła się w sobotę, 27 maja o godzinie 10:00. Od tego momentu trwała zbiórka krwi, a zakończy o godzinie 15:00. W godzinach od 10:00 do 12:00 odbywały się występy artystyczne młodzieży. O godzinie 12:00 można było oglądać największą atrakcję dnia - paradę motocyklową. O godzinie 13:00 odbył się występ zespołu muzycznego. Na końcu wydarzenia zaplanowane jest losowanie nagród przygotowanych przez sponsorów.

Akcja Motoserce

Pierwsza edycja akcji "Motoserce" odbyła się w Polsce w 2009 roku, zyskując szerokie uznanie. W czasie tego wydarzenia udało się zebrać imponującą ilość 1331,05 litra krwi. Włączyło się w nią ponad 60 klubów, a centralne punkty w 50 miastach gościły różnorodne imprezy towarzyszące. Z biegiem lat, coraz więcej klubów dołącza do akcji, co przyczynia się również do wzrostu zebranej krwi. Podczas siódmej edycji ustanowiono rekordowy wynik, zbierając imponujące 3683 litry krwi. W ciągu czternastu edycji, całkowita ilość zebranej krwi wyniosła dokładnie 36 659 litrów.

W obecnym roku, akcja "Motoserce" odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rudy Śląskiej.