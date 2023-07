Prasówka 16.07.2023 z całego tygodnia w Rudzie Śląskiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

ROZRYWKA. Zbliża się szalony weekend pełen atrakcji! W programie kina plenerowe, darmowe koncerty, festyny i inne imprezy spośród których każdy znajdzie coś dla siebie i to zupełnie ZA DARMO! Między 14-16 lipca w województwie śląskim niebo rozbłyśnie gwiazdami, które umilą nam ten wakacyjny czas. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty Krzysztofa Cugowskiego, Pięknych i Młodych, gościa od Sacrum i Pana, który cale nie jest taki miły, ale wie, jak poderwał małolatki. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

W środę 12 lipca 2023 r. w całym woj. śląskim, IMGW prognozuje wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Miejscami będzie możliwy grad. Poznaj szczegóły ostrzeżenia IMGW! Gdzie już pada? Zobacz MAPĘ online.

Szukacie dobrego fryzjera? Oto najlepsi FRYZJERZY w Rudzie Śląskiej! Z pomocą przychodzą Orły Fryzjerstwa, czyli nagroda przyznawana najlepszym salonom. Zobaczcie, do kogo warto udać się w naszym mieście. Mamy dla was listę top 15! W galerii czekają na was adresy tych miejsc.

Miłośnicy futrzaków uwielbiają rozpieszczać swoje koty i sprawiać im miłe niespodzianki. Chcą, żeby mruczek czuł się w domu komfortowo, jak wszyscy inni domownicy. Jak zadbać o komfortową przestrzeń dla kota w mieszkaniu? Wystarczy kupić funkcjonalne meble, które zaspokoją kocie potrzeby, a dodatkowo staną się wyjątkową ozdobą wnętrza. Zobacz sprawdzone pomysły na meble dla mruczka wymyślone przez projektantów.