Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Rudzie Śląskiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

To najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

Lotnictwo, to nie tylko środek transportu, ale również pasja, technologiczne osiągnięcia i źródło niekończącej się fascynacji. Od momentu, kiedy bracia Wright po raz pierwszy podnieśli się w powietrze na swoim samolocie, lotnictwo stało się integralną częścią współczesnego świata. Bogatą czerpią z niego nie tylko pasażerowie, ale i... użytkownicy sieci! Lotnictwo bowiem, to świetny temat do żartów. Zobacz, jak internauci żartują z pilotów, stewardess i lotnictwa.