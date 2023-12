Wymarzone święta z choinką za surowce wtórne: 21 grudnia w Ruda Śląska Plaza

Kiedy i gdzie?

21 grudnia 2023 roku (czwartek) to kluczowa data w Ruda Śląska Plaza. Akcja odbędzie się w godzinach 10:00 - 14:00, zapewniając uczestnikom wystarczająco czasu na aktywne zaangażowanie się lub do wyczerpania zapasów.

Dla kogo?

Akcja skierowana jest do wszystkich pełnoletnich entuzjastów, pragnących połączyć radość świąt z aktywnym działaniem na rzecz środowiska. To doskonała okazja do uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu, które wpisuje się w ideę zrównoważonych i ekologicznych świąt.

Co zbieramy?

Podczas akcji będziemy gromadzić czystą makulaturę oraz zgniecione butelki plastikowe. To surowce wtórne, które staną się kluczowym elementem naszej ekologicznej inicjatywy.

Jak to działa?

Za każde przekazane 2 kg makulatury uczestnikowi przysługuje jedna wyjątkowa choinka.

Przekazanie 20 zgniecionych butelek plastikowych uprawnia uczestnika do odbioru pięknej choinki.

Zasady uczestnictwa

Proste zasady uczestnictwa - przynieś surowce wtórne, odbierz choinkę. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną choinkę, a regulamin szczegółowo opisuje warunki uczestnictwa, zasady przekazywania surowców oraz organizację wydarzenia.