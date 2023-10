Prezentacja nowego roweru metropolitalnego GZM i Nextbike. Będzie dostępny w marcu 2024 roku

Mieszkańcy części miast wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii już za chwilę będą mogli skorzystać z roweru metropolitalnego. We wtorek 31 października GZM i firma Nextbike zaprezentowały pojazdy i założenia dotyczące działania i wdrażania systemu. W marcu 2024 roku na metrorower wsiądą użytkownicy z pierwszych 8 miast, w drugiej połowie roku pojazd pojawi się w kolejnych 7 miastach, a w trzecim kwartale 2025 roku dołączą pozostałe gminy. Wtedy w ramach metropolitalnego systemu dostępnych będzie łącznie 7000 rowerów i 924 stacji wypożyczania w 31 gminach tworzących GZM.

GZM i Nextbike zaprezentowały rower metropolitalny

We wtorek 31 października w Metrolabie, na rogu ulic Młyńskiej i Pocztowej w Katowicach, zaprezentowane zostały pierwsze modele metrorowerów, czyli rowerów miejskich, z których będą mogli korzystać mieszkańcy większości miast należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt metropolitalnego roweru zakontraktowany został na 59 miesięcy, jego realizacja kosztować będzie 330 mln złotych i wdrażany będzie w trzech etapach do trzeciego kwartału 2025 roku. W odróżnieniu do wcześniejszych wariantów działania roweru miejskiego, metrorower będzie systemem całorocznym, a jednoślady będzie można wypożyczać bez przerwy sezonowej. Dodatkowo, nowy system ma pozwolić użytkownikom na bezproblemowe korzystanie z rowerów bez względu na to w jakim mieście je wypożyczają i oddają. - Jest to rower miejski, który mam nadzieję, będzie pełnił bardzo ważną funkcję transportową. Od początku, kiedy pracowaliśmy nad tym projektem uznaliśmy, że rower będzie uzupełniał system zrównoważonego transportu miejskiego - mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Będzie równoważny do autobusu, tramwaju, trolejbusu. To rozwiązanie na tzw. ostatnią milę, czyli dojechania do przystanku, centrum przesiadkowego i poruszania się po mieście - dodaje.

Rowery, tak samo jak autobusy, są koloru żółtego, co ma podkreślać, że jest to równoważny element transportu publicznego na terenie GZM. Powiązanie obu systemów oczywiście nie ogranicza się jedynie do kolorystyki - osoby posiadające tzw. bilety okresowe na komunikację miejską, każdego dnia będą mogły korzystać z metroroweru przez 30 minut za darmo. Płatności nie unikną jednak wszyscy pozostali użytkownicy. - Z roweru będzie można korzystać w systemie minutowym lub abonamentowym. Najczęściej mieszkańcy korzystają z niego podczas podróży trwającej do 30 minut, a taka podróż będzie kosztowała zaledwie złotówkę - mówi Kazimierz Karolczak.

Koniec z darmową przejażdżką. Ile będzie kosztować wypożyczenie metroroweru?

Dotychczas rowery miejskie były dostępne darmowo przez pierwsze 20 minut wypożyczenia. Nowy metropolitalny system nie przewiduje już takiej możliwości, poza wspomnianymi wcześniej posiadaczami biletów okresowych. Wszyscy pozostali użytkownicy będą musieli wnosić opłaty, których wysokość wzrasta co każde rozpoczęte 30 minut.

- System jest pełnopłatny. Zauważyliśmy w innych projektach, nie tylko w Polsce i Europie, że tam, gdzie od samego początku jakiś okres jest bezpłatny, to najczęściej korzystają z tego firmy, dostawcy jedzenia, kurierzy. To nie jest naszym celem. Tą wartość dodaną dajemy tym, którzy korzystają z transportu publicznego. Oni są naszą grupą docelową mieszkańców, których chcemy w ten sposób wyróżnić - przekonuje Kazimierz Karolczak. W marcu 2023 roku zacznie obowiązywać poniższy cennik: 0,5h - 1 zł,

1h - 2,5 zł,

1,5h - 4,5 zł,

2h - 7 zł,

2,5h - 10 zł,

3h - 13,5 zł,

3,5h - 17,5 zł,

4h - 22 zł

powyżej 4h - 27 zł i więcej. Z metrorowerów będzie można korzystać również na zasadzie abonamentów, które w ramach opłaty cyklicznej pozwalają na godzinę jazdy dziennie bez dodatkowych kosztów. Abonamenty dostępne będą w trzech wariantach:

miesięcznym - 29,90 zł,

półrocznym - 129 zł,

oraz rocznym - 239 zł.

Kiedy i w jakich miastach będzie można skorzystać z metrorowerów?

Wdrożenie systemu odbywać się będzie w trzech etapach, a pełna wersja metroroweru ma być gotowa w trzecim kwartale 2025 roku. Pierwszy etap wdrożenia systemu ma ruszyć w marcu 2024 roku w 8 miastach, które wcześniej miały już swoje rowery miejskie. Będą to: Chorzów, Czeladź, Gliwice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy i Zabrze. Do dyspozycji użytkowników systemu na początku trafi 1260 rowerów. Według pierwotnych zapowiedzi, w drugiej połowie 2024 roku, czyli w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, metrorower będzie dostępny w kolejnych miastach: Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach, Piekarach Śląskich i Świętochłowicach. Do systemu dodanych zostanie wówczas ok. 3,5 tys. nowych jednośladów. Istnieje prawdopodobieństwo, że system zostanie wdrożony nieco wcześniej, czyli między kwietniem a czerwcem przyszłego roku, o czym mówił Kazimierz Karolczak. Ma to być uzależnione od "możliwości dostaw sprzętu do firmy, która nad tym pracuje".

Trzecia i ostatnia faza wdrażania systemu przewidziana została na trzeci kwartał 2025 roku, czyli w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy. Z Roweru Metropolitalnego będzie można skorzystać także w: Będzinie, Bieruniu, Chełmie Śląskim, Gierałtowicach, Knurowie, Łaziskach Górnych, Mikołowie, Pyskowicach, Radzionkowie, Rudzińcu, Siewierzu, Sławkowie, Świerklańcu, Tarnowskich Górach, Wojkowicach, Wyrach i Zbrosławicach. Wtedy też do dyspozycji użytkowników będzie cały zaplanowany system składający się z 7000 rowerów i 924 stacji wypożyczania w 31 gminach tworzących GZM.

To będzie największy system rowerów miejskich w Polsce i jeden z trzech największych w Europie

W prezentacji metroroweru wziął również udział Tomasz Wojkiewicz, prezes Nextbike Polska, który podkreślał, że nowy system to przejście w "zupełnie inny poziom". System docelowo ma być dostępny na terenie 31 gmin wchodzących w skład GZM. Łącznie ma go tworzyć 7000 rowerów i 924 stacji wypożyczania.

- To jest największy system w Polsce, 7 tysięcy rowerów i 31 gmin. To będzie trzeci największy system w Europie - mówi Tomasz Wojtkiewicz. - Chciałem państwa uspokoić, mamy ogromne doświadczenie we wdrażaniu takich projektów, to ponad 150 projektów wdrożonych w Polsce. Również nasz flagowy Veturilo w Warszawie, który z powodzeniem funkcjonuje od 12 lat, przeszedł podobną rewolucję - dodaje. Na warszawski system rowerów miejskich, czyli wspomniane Veturilo, składa się 3000 rowerów, a to oznacza, że metropolitalny rower GZM będzie ponad dwukrotnie większym systemem, niż ten z którego korzystają mieszkańcy stolicy.

Czym są rowery IV generacji?

Będą go tworzyć rowery tzw. IV generacji, wyposażone m.in. w elektryczny zamek, dzięki czemu nie będzie już konieczności wpinania w obejmy na stacjach, aby zwrócić jednoślady. Szef firmy Nextbike tłumaczył, że technologia informatyczna będzie przeniesiona ze stacji bezpośrednio do pojazdów. Co w praktyce oznacza to dla użytkowników systemu?

- W rowerach będzie znajdował się cały inteligentny mechanizm, który pozwoli wypożyczyć, śledzić rower, dla nas oczywiście operacyjnie, ale również pozwoli dbać o prosty serwis, bo wiemy dokładnie gdzie się znajduje, gdzie jest zwracany. Dla użytkowników będzie to całkowicie inne doświadczenie jeżeli chodzi o przyjemność wypożyczania. Nie trzeba będzie się męczyć do stacji, rower będzie można dość elastycznie wypożyczyć i zwrócić na stacjach bądź na obszarach poza nimi - tłumaczy Tomasz Wojtkiewicz. Opłata za zwrócenie roweru poza stacją, rozumianą jako stacja i wyznaczony obszar wokół niej, wynosić będzie 10 złotych. Osoby, które wypożyczą rower zostawiony poza obszarem stacji, a następnie zwrócą go na stacji bądź w jej obszarze, otrzymają bonus w wysokości 5 złotych. Nowości technologiczne dotyczą nie tylko samych pojazdów, ale również całego systemu, z którego korzystają użytkownicy.

- To będą automatyczne live chaty, chatboty w aplikacjach, w komunikacji z klientem, dużo bardziej zautomatyzowany i elastyczny system, co wierzymy przełoży się na to, że ludzie będą się przesiadać z samochodu na rower i chętniej korzystać z transportu publicznego - wyjaśnia Tomasz Wojtkiewicz.

Jak wypożyczyć metrorower?

Rowery będzie można wypożyczać na kilka sposobów. Pierwszy, najbardziej rekomendowany, możliwy jest za pomocą aplikacji Nexbike lub aplikacji Transport GZM. - Aplikacja Transport GZM będzie dostosowana do tego, żeby można było w niej wypożyczać rowery. Będzie jedna aplikacja do całości systemu - mówi Kazimierz Karolczak. Korzystając z aplikacji wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na każdym z rowerów. Istnieje też opcja wypożyczenia roweru bez aplikacji. W tym wariancie trzeba posiadać konto w systemie i zadzwonić na infolinię. Rower będzie mógł uruchomić konsultant oraz funkcja automatyczna.

Dla pozostałych gmin GZM długoterminowy wynajem rowerów elektrycznych

Do metropolitalnego systemu rowerów miejskich nie przystąpi 10 gmin wchodzących w skład GZM, jednak Metropolia ma już inny pomysł na zorganizowanie w nich transportu rowerowego. Ma to być długoterminowy wynajem rowerów elektrycznych.

- Część tych gmin, najmniejszych, po prostu nie ma takich potrzeb, natomiast wydaje się, że lepiej w tych gminach sprawdzi się projekt, nad którym jeszcze pracujemy, ale wkrótce też będziemy go ogłaszać, czyli długoterminowy wynajem rowerów elektrycznych. Podobny projekt został wdrożony w zeszłym roku w Krakowie - mówi Kazimierz Karolczak.

Wielkie opóźnienie w realizacji projektu roweru metropolitalnego

Projekt roweru metropolitalnego to temat, który w naszym regionie przewija się bardzo długo. Już w 2017 roku GZM była po części "dialogu technicznego z dostawcami rowerów", o czym na łamach DZ informował Marcin Dworak, metropolitalny oficer rowerowy. Od tego czasu minęło ponad 6 lat, a pierwszy etap wdrożenia zaplanowano na marzec 2024. Dlaczego GZM potrzebowała 7 lat, na połączenie, przecież działających już wówczas pojedynczych systemów? - Cały projekt prowadziliśmy w formie dialogu konkurencyjnego, to znaczy zaprosiliśmy wszystkie podmioty zainteresowane wdrożeniem takiego projektu, z którymi pracowaliśmy nad szczegółami. Każde propozycje, które pojawiały się na stole były konsultowane z gminami. Zapraszaliśmy gminy do współpracy, gminy miały sporo wątpliwości, pytań, tych rund było bardzo wiele i ten proces konsultacyjny przez to tak mocno się wydłużył - mówi Kazimierz Karolczak.

Wyłonienie wykonawcy również nie było proste, bowiem do Krajowej Izby Odwoławczej, w trwającym ponad 3 lata postępowaniu przetargowym, wpłynęło łącznie aż 5 odwołań. - Samo postępowanie to była mordercza konkurencja dla niektórych podmiotów. Ja się nie spotkałem z przetargiem, w którym 5 razy wylądowaliśmy w Krajowe Izbie Odwoławczej. Większość postępowań wygraliśmy, ale to spowodowało, że ten przetarg trwał ponad dwa lata - wyjaśnia Kazimierz Karolczak. - Mam nadzieję, że limit problemów w tym projekcie został wyczerpany - dodaje.

