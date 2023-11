Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rudzie Śląskiej?

Dziwne urządzenia nad sygnalizacją świetlną to często są tzw. czujniki do inteligentnego sterowania ruchem. Jednak coraz częściej mamy do czynienia z kamerami rejestrującymi wjazd na czerwonym świetle. W woj. śląskim do niedawna były dwie takie "okamerowane" sygnalizacje, teraz doszła trzecia! Mało tego, lada dzień ma ruszyć odcinkowy pomiar prędkości na ważnej na Śląsku drodze przelotowej - DTŚ.

ZTM, jak co roku, wprowadza dodatkowe linie autobusowe kursujące w okresie Wszystkich Świętych i bezpłatne przejazdy 1 listopada. - Każdego dnia warto rozważyć korzystanie z komunikacji miejskiej, ale w dzień Wszystkich Świętych szczególnie. To nie tylko kwestia wprowadzonych przez nas na tę okoliczność specjalnych linii i bezpłatnych przejazdów, ale również tego, że na przycmentarnych parkingach jest duży ruch i brakuje miejsc – mówi Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego.

W połowie października ruszyły prace przy budowie pierwszego północnego odcinka trasy N-S biegnącej przez Rudę Śląską. Początkowy etap realizacji zadania obejmuje wycinkę drzew oraz krzewów i nie ma wpływu na organizację ruchu w rejonie prac. - To ważna inwestycja dla regionu i dla miasta. Gdy oddawane są kolejne odcinki drogi, dawne tereny poprzemysłowe przy trasie są sprzedawane, budowane są zakłady, fabryki i to daje rozwój naszemu miastu i zatrudnienie dla mieszkańców – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Dzielnicowy z Komisariatu V Policji w Rudzie Śląskiej, wracając po służbie do domu, zatrzymał mężczyznę poszukiwanego listem gończym. To już kolejny raz, kiedy rudzki dzielnicowy zatrzymuje poszukiwanego w czasie wolnym.

Do prawdziwie makabrycznego wypadku doszło dziś na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej. W dzielnicy Zaborze, podczas prac remontowych, zginął mężczyzna. Drugi, w stanie ciężkim, trafił do szpitala. Zablokowane jest torowisko tramwajowe, pasażerów czekają utrudnienia w przejeździe. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.

Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji.