Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Rudzie Śląskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Za nami Marsz Wolnych Polaków - ZDJĘCIA. Manifestacja odbyła się w czwartek 11 stycznia po południu w Warszawie. Z woj. śląskiego na wydarzenie wyruszyło około 100 autokarów. Szacuje się, że z naszego regionu mogło do stolicy przyjechać około 10 tysięcy osób. Zobacz zdjęcia.

Grypa w woj. śląskim! Tysiące ludzi już choruje. Jedna osoba z powodu tej choroby zmarła w naszym regionie! Zobacz najnowsze dane z SANEPIDU. Sprawdź gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Publikujemy listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

Tej nocy maturzyści z I LO im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej nie zapomną nigdy. 11 stycznia w Białym Domu w Paniówkach uczniowie bawili się na studniówce. Piękny polonez, szampan i zabawa do białego rana! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

RUDA ŚLĄSKA. Podjęcie ryzyka w dynamicznej sytuacji jest wpisane w zawód policjanta. Tym razem szybka decyzja przyczyniła się do udzielenia pomocy krwawiącej kobiecie w ciąży. Zagrożenie życia wymaga natychmiastowego działania, o którą poprosił policjantów zdeterminowany mąż rodzącej kobiety. Ci natychmiast zorganizowali pilotaż do szpitala. Zobaczcie wideo.

Miss Studniówki 2024 na Śląsku! To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych.

Bale maturalne 2024. Za nami pierwszy studniówkowy weekend w tym roku! W woj. śląskim odbyło się już kilka bali maturalnych. W piątek i sobotę 7-8 stycznia odwiedziliśmy studniówki uczniów z m.in. Dąbrowy Górniczej, Katowic, Bielska-Białej, Chorzowa, Raciborza i Rybnika. Jak mawiają maturzyści: "bo prawdziwa zabawa na studniówce... jest po polonezie"! Mamy dla was 30 zdjęć, z tych nieoficjalnych części bali maturalnych.

Zakończyła się budowa mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej. - Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z nasadzeniami i zazielenieniem oraz urządzeniem placu zabaw – przekazuje rudzki Urząd Miasta. W dwóch nowych budynkach znalazły się łącznie 52 mieszkania.

KOMUNIKAT. Od 8 do 12 stycznia dużą część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i wsiach będą w tym tygodniu przeprowadzone planowane wyłączenia prądu, które potrwają nawet do... 9 godzin! Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

Zobacz te MEMY. W woj. śląskim wciąż mamy do czynienia z bardzo niskimi temperaturami! Ostrzeżenie IMGW ws. silnych mrozów zostało przedłużone o jeden dzień. - Zobacz MEMY. A co na to internauci? Zobaczcie te MEMY.