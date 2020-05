Ruda Śląska: Budżet miasta zmniejszy o kilkadziesiąt milionów złotych przez pandemię koronawirusa

Budżet miasta mniejszy o kilkadziesiąt milionów

Do samorządów spływają właśnie kwietniowe dane związane z rozliczeniem podatku PIT. W przypadku wszystkich miast, które otrzymały już te informacje, odnotowywane są duże spadki wpływów w porównaniu do ubiegłego roku.

- 8 mln zł - o tyle mniej wpłynęło do budżetu miasta z udziałów w podatku PIT za kwiecień w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. To jest dramat! W pierwszych trzech miesiącach tego roku jeszcze nie było najgorzej, bo udziały były mniejsze o ok. 0,7 mln zł. Ale teraz? Ledwo co wychodzimy "na czysto" z ostatnimi płatnościami za zeszły rok, a już dostajemy obuchem w głowę… - komentuje Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

To niejedyny problem miasta. Władze Rudy Śląskiej już teraz obliczają, o ile skurczy się budżet względem wcześniejszych założeń. Kwota ta jeszcze może się skurczyć jeszcze bardziej. Wszystko uzależnione jest od tego, kiedy ustąpi pandemia.