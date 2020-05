Ruda Śląska: Kolejne inwestycje ekologiczne kwestią czasu? Miasto liczy na spore dofinansowanie

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje to nasz priorytet. Teraz, gdy na finansach jednostek samorządowych ciążą nie tylko niedawne zmiany w podatkach, ale też skutki epidemii, ten kierunek ma jeszcze większe znaczenie – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Robimy wszystko, żeby miejski budżet był zrównoważony, dlatego też tak ważne jest pozyskiwanie dotacji oraz realizowanie przedsięwzięć, które docelowo generują oszczędności.

W ciągu ostatnich miesięcy do budżetu miasta na inwestycje ekologiczne wpłynęło prawie 13 mln złotych z funduszy unijnych oraz budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tym razem Ruda Śląska miałaby otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,5 mln złotych.

Inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii stają się codziennością w coraz większej liczbie samorządów. Władze Rudy Śląskiej złożyły do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie wykonania instalacji OZE w placówkach oświatowych, budynku przychodni specjalistycznych oraz budownictwie jednorodzinnym.

Jak informuje Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, w przypadku otrzymania dofinansowania, jego większa część – ok. 3,9 mln złotych – zostanie przeznaczona na trzeci etap instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym, do którego zakwalifikowano 171 budynków, a jego wartość ma wynieść ok. 5 mln złotych.

- W pierwszym etapie projektu, w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach, a w trakcie realizacji jest drugi etap, obejmujący 172 budynki. Na oba te etapy pozyskaliśmy z funduszy unijnych w sumie ponad 4,3 mln zł – mówi Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Pozostała część ewentualnego dofinansowania dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach Szkół Podstawowych nr 2, 3, 6, 16, i 40 oraz Miejskiego Przedszkola nr 42. W sumie będzie to 766 modułów. Koszt projektu to ponad 1,4 mln zł, a dofinansowanie może wynieść ponad 1,2 mln zł.