Ruda Śląska. Tłumy w urzędzie. Uchodźcy rejestrują numer PESEL

Uchodźcy rejestrują numery PESEL w Rudzie Śląskiej

Przypomnijmy, że numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który po 24 lutego przybył do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z wojną w tym kraju. We składanym wniosku należy podać swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo. Trzeba także wpisać datę wjazdu do Polski oraz ukraiński numer ewidencyjny, jeżeli dana osoba go posiada.

Wypełniony wniosek, wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem, trzeba przynieść osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej. z wyżej wymienionych punktów. Urzędnik na miejscu ma pobrać odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka natomiast składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.