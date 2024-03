Stara Piecownia w Rudzie Śląskiej zyska nowe życie. Trwa przebudowa budynku - zobacz ZDJĘCIA! W projekcie usługi handlowe i gastronomiczne

Nowy kompleks handlowo-gastronomiczny w miejscu Starej Piecowni w Rudzie Śląskiej

Po zabytkowych budynkach cegielni Ballestremów w Rudzie Śląskiej zostało jedynie wspomnienie. Kilkanaście lat temu zostały one rozebrane, a na ich miejscu powstała nowa hala. Chociaż pierwotnie planowano przekształcić ją na pomieszczenia biurowe i usługowe, budynek pozostawał nieużywany do teraz.

Choć wiele wskazuje na to, że długo oczekiwany kompleks w końcu powstanie, mieszkańcy Rudy Śląskiej z pewnością wciąż pamiętają oryginalne zabudowania cegielni. Cegielnia Ballestremów powstała w 1890 roku i wyróżniała się architektonicznie, zwłaszcza dwiema halami z 1922 roku. To właśnie w nich znajdowały się piece do wypalania cegieł - produkty bardzo nowoczesne i oryginalne jak na tamte czasy. Niestety, jedna z hal zawaliła się w 2009 r., a druga była w tak złym stanie technicznym, że również musiała zostać rozebrana.