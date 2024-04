Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Rudzie Śląskiej. Czy jesteś na bieżąco?

Śliczne 30-tki w konkursie Polska Miss 30+. 15 kobiet z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

Parafianie parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej tłumnie wybrali się w sobotę 30 marca do kościoła poświęcić swoje koszyczki. Zobaczcie zdjęcia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Rudy Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Teren tzw. Starej Piecowni mieści się przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Kiedyś stała tu cegielnia Ballestremów, później odtworzono jedną z nieistniejących halę. Według planów z 2011 r., miała ona pełnić funkcję usługowo-handlową, jednak aż do teraz budynek pozostawał niezagospodarowany. Dopiero w pierwszym kwartale 2024 r. rozpoczęły się prace przy jego przebudowie i rozbudowie.

Wybory samorządowe już niedługo. Znamy kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i na prezydenta. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Przedstawiamy wszystkich kandydatów. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Wybiorą MISS. Wybrano już 30. pań, które dostały się do finału Polska Miss Województwa Śląskiego 2024. Są tu reprezentantki z Częstochowy, Rybnika, Zabrza, Katowic, Chorzowa, Sosnowca... Poznaj je!

Osiem wychudzonych, poranionych i chorych psów odebrano 63-letniej mieszkańce Rudy Śląskiej. Kobieta wszystkie zwierzaki trzymała w jednym z mieszkań w rudzkiej dzielnicy Nowy Bytom. Zwierzaki nie miały dostępu do świeżej wody i jedzenia.

Osiem zaniedbanych psów odebrali policjanci mieszkance Rudy Śląskiej. Trzymane w mieszkaniu czworonogi były wychudzone, poranione i chore, nie miały dostępu do świeżej wody i jedzenia – opisują mundurowi. Zwierzęta trafiły do schroniska.

Gdzie kupisz smaczny ślonski łobiod? Szlak Kulinarny Śląskie Smaki łączy restauracje i lokale gastronomiczne serwujące tradycyjne dania regionalne. Obecnie na Szlaku znajduje się kilkadziesiąt wyjątkowych restauracji rozsianych po całym województwie - od Jury Krakowsko-Częstochowskiej aż po Beskidy. Przejdź do naszej galerii, by poznać te miejsca. To idealne propozycje na rodzinny obiad.

Złote Gody 2024 w Rudzie Śląskiej. Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodziły pary z Rudy Śląskiej. Zostały one odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Była wspaniała uroczystość i masę wzruszeń. Zobaczcie zdjęcia