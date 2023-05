Tramwaje Śląskie z pięcioma ofertami na remont i rozbudowę pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej

Co obejmą prace?

Termin realizacji zadania to osiem miesięcy od daty podpisania umowy, w tym przy wyłączonym ruchu tramwajowym od 1 października br. do końca stycznia 2024 r.

Pętla w Chebziu

Zwyczajowo część tamtego połączenia – między Katowicami, Chorzowem i Chebziem - obsługuje linia nr 11. W ostatnich latach zmodernizowano jej infrastrukturę biegnącą przez Chorzów i Świętochłowice. Obecnie, ze względu na prace w pobliżu centrum Chorzowa, połączenie to, oznaczone jako linia nr 10, od Chorzowa, zamiast do Katowic, wiedzie – jak niegdyś – do Bytomia.

Od zachodu do Chebzia prowadzi linia nr 1 z gliwickiej zajezdni (obecnie ze względu na prace na terenie Zabrza zawieszona, do pętli dojeżdżają tamtędy tramwaje wydłużonej linii nr 5 z Bytomia), a w osi północ – południe przez pętlę przebiega linia nr 9 z Bytomia przez Rudę Śląską i Świętochłowice do Chorzowa. Linia nr 9 na odcinku od Bytomia do Chebzia została w ostatnich latach gruntownie zmodernizowana.

Tramwaje Śląskie finansują przebudowę pętli Chebzie w ramach unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łączna wartość całej tej inwestycji przekroczyła już 1,5 mld zł. (PAP)

autor: Mateusz Babak