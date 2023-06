Przebudowa pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej-Chebziu już niedługo. Potrwa około 8 miesięcy

Przebudowa pętli w Rudzie Śląskiej

— O pętli w Chebziu mówi się, że to jest centrum wszechświata. Z punktu widzenia tramwajowego to rzeczywiście bardzo istotna pętla, na której krzyżują się linie od strony Zabrza, od strony Bytomia i od strony Świętochłowic, więc łączy się tam ich rzeczywiście sporo. Jest to ważne miejsce też przesiadkowe dla pasażerów - węzeł, na którym można się przesiadać pomiędzy poszczególnymi liniami tramwajowymi, ale także między tramwajami a autobusami – mówi Andrzej Zowada rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich.

Jakie prace zostaną wykonane na pętli w Chebziu

— Będziemy także przebudowywać przejazdy tramwajowo-drogowe przez łącznicę do DTŚ (łącznica prowadząca na rondo w Chebziu i z niego na „średnicówkę”) oraz przejazdy na odcinku, którym tramwaje jadą w stronę Zabrza – dodaje Andrzej Zowada.

Opisywane prace na pewno zwiększą bezpieczeństwo podróżujących, ponieważ projekt zakłada sygnalizację świetlną na przejazdach drogowo-tramwajowych. Torowisko w rejonie pętli jest mocno wyeksploatowane, a perony i drogi dojścia do nich nie są w dobrym stanie. Nie jest łatwo także łatwo z nich wsiąść do tramwajów. Istotne jest także to, że układ samych przystanków się zmieni. Ułatwi to przesiadanie się między autobusem a tramwajem, ponieważ tramwaje będą się zatrzymywać na peronach zlokalizowanych przy jezdni. Przebudowa pętli w Rudzie Śląskiej to także nowe chodniki i ułatwienia dla niepełnosprawnych.