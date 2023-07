Trwają prace nad nowym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 17 w Rudzie Śląskiej. To będzie najnowocześniejsza szkoła w mieście - ZDJĘCIA

W części przedszkolnej utworzone zostaną cztery sale dla przedszkolaków, natomiast w części szkolnej 20 sal lekcyjnych dla uczniów klas 1-8. Każda klasa będzie miała swój indywidualny dziedziniec. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli również na zrównoważone oświetlenie sal lekcyjnych naturalnym światłem przez cały dzień. Umożliwi to także na prowadzenie części zajęć na zewnątrz. Dodatkowo uczniowie będą mogli kreować przestrzeń wewnętrznych ogródków.

- Jest to budynek na miarę XXII wieku. Czuję ogromną radość. Oczywiście troszkę się jednak niepokoję, bo przejście ze starego budynku do nowego to będzie taki przewrót kopernikański dla nas, ale myślę, że szybko sobie poradzimy ze wszystkimi nowościami. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i nie możemy się doczekać przeprowadzki — mówi dyrektor placówki.