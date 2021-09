Tygodniowy przegląd prasy (Ruda Śląska, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rudy Śląskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie iść na grzyby? Sprawdź te miejsca: Śląsk, Zagłębie, Jura, Beskidy, okolice Rybnika. Sprawdź LISTĘ MIEJSC 2021”?

Przegląd tygodnia Ruda Śląska od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie iść na grzyby? Sprawdź te miejsca: Śląsk, Zagłębie, Jura, Beskidy, okolice Rybnika. Sprawdź LISTĘ MIEJSC 2021 GRZYBOBRANIE 2021. To jest ta chwila na którą czekają wszyscy miłośnicy grzybów! Obecnie jest ich wysyp w lasach. A gdzie najlepiej jechać? W woj. śląskim nie brakuje miejsc, gdzie można zbierać grzyby. Wcale nie trzeba po nie jechać w Bory Tucholskie, do Puszczy Solskiej czy w Bieszczady. Mamy przecież Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską, rybnickie lasy... Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Podpowiadamy i czekamy oczywiście na Wasze komentarze. 📢 W głowie się nie mieści! Jak tak można? Rzeczywistość... potrafi zaskoczyć Rzeczywistość potrafi zaskoczyć! Blok ocieplony ale bez jednego piętra, kapliczka w wannie, ścieżka rowerowa kończąca się nagle barierkami, samochód pod wiatą dla wózków z marketu, balkon bez drzwi, zatoczka autobusowa obsadzona drzewami, pizza w kształcie orła... - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!". W niektóre naprawdę ciężko uwierzyć! Zobacz te zdjęcia - kliknij w galerię.

📢 Zeppelin lata nad Śląskiem - robi wrażenie! Zobacz zdjęcia z lądowania na lotnisku Muchowiec w Katowicach Zeppelin - największy sterowiec na świecie - w sobotę, 11 września, kilkukrotnie wykona loty na trasie Katowice-Gliwice-Katowice. Pierwszy rozpoczął się o godz. 9:45. Na miejscu była nasza fotoreporterka.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Ruda Śląska: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rudzie Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czerwone strefy w Śląskiem? Tam ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe! Sprawdź te gminy! Rośnie liczba nowych zakażeń w Polsce! W piątek 10 września było 528 nowych przypadków - to wzrost o 46 proc. w stosunku do sytuacji sprzed tygodnia. Podczas czwartej fali pandemii koronawirusa obostrzenia będą wprowadzane regionalnie. Takie rozwiązanie zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Tym razem jednak nie tylko poziom zakażeń, ale i wyszczepialności będzie miał wpływ na to, który region w jakiej strefie się znajdzie. Sprawdźcie w naszej galerii, gdzie w woj. śląskim ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe.

📢 Duża atrakcja w w woj. śląskim! Zeppelin poleci nad Katowicami, Częstochową, Gliwicami i Bielskiem! Poznaj trasy i godziny Duża atrakcja w Śląskiem! Sterowiec będzie w weekend latał nad regionem, nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej. 📢 LISTA WSTYDU! Program Czyste Powietrze nie istnieje w tych gminach woj. śląskiego Polski Alarm Smogowy opublikował listę gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze. W woj. śląskim to aż 36 gmin. Zobaczcie, które w których gminach mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z dopłat do wymiany kotłów.

📢 Twoja pensja według "Nowego Ładu". Tyle zarobisz netto - kalkulator wynagrodzeń Zaproponowane przez rząd rozwiązania w ramach programu "Nowy Ład" wpłyną na pensje Polaków. Podniesiona zostanie kwota wolna od podatku oraz drugi próg podatkowy. W tym materiale zamieszczamy wyliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian w ramach "Nowego Ładu" (dla kwot od 3000 zł). Ile zyska pracownik na zmianach podatkowych? Przejdź do galerii i sprawdź, jak już niebawem może wyglądać Twoja pensja netto. 📢 Mecz Polska - Anglia 1:1 - zobacz MEMY. Ten wynik poszedł w świat! To był najlepszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Paulo Sousu Ach co to był za mecz! Jego wynik meczu poszedł w świat. Zremisowaliśmy z Anglią 1:1 po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego i główce Damiana Szymańskiego. Kibice jak zwykle nie zawiedli i tuż po spotkaniu w internecie zaczęły pojawiać się memy. Wybraliśmy najlepsze z nich.

📢 Co za piękna architektura! Wspaniałe projekty z woj. śląskiego w prestiżowym konkursie UE. Nagrody Mies Van der Rohe Award 2022 Pięć budynków i obiektów ze Śląska i autorstwa śląskich architektów z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Rybnika i Bytomia (dom w Toruniu), a w sumie 25 z Polski, powalczy o Mies van der Rohe Award. Są już na liście nominowanych, co już jest wielkim wyróżnieniem dla architektów. Drugą fazę oficjalnie ogłoszono we wrześniu 2021, bo dodano 85 projektów z całej Europy. Pierwszą - w lutym 2021. To najważniejsza nagroda architektoniczna w Europie i oficjalna nagroda za architekturę Unii Europejskiej. Przyznawana jest co dwa lata. 📢 PKP sprzedaje mieszkania i działki w Rudzie Śląskiej. Ceny są bardzo atrakcyjne! Zobacz te oferty PKP sprzedaje mieszkania i działki w Rudzie Śląskiej! Ceny nieruchomości zależą od lokalizacji, a w przypadku mieszkań także od stanu technicznego. Niektóre są bardzo atrakcyjne! Sprawdziliśmy oferty z Rudy Śląskiej. Zobaczcie je w naszej galerii!

📢 Ślub Karoliny MAŁYSZ z Kamilem Czyżem. Na hucznym weselu w Szczyrku bawiła się Justyna Żyła ZDJĘCIA Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. - To już oficjalne, mam też syna! - cieszyła się Izabela Małysz, publikując zdjęcie nowożeńców na Instagramie. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia” w Szczyrku. Bawiono się do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Poszukiwany jest sprawca kradzieży kołpaków na ul. Szymały w Rudzie Śląskiej. Widzieliście mężczyznę ze zdjęć? Poszukiwani są sprawcy kradzieży kołpaków z toyoty na ul. Szymały w Rudzie Śląskiej. Rozpoznajecie mężczyznę ze zdjęć?

📢 Koronawirus w trzech szkołach w woj. śląskim. Uczniowie odesłani do domów. Gdzie jest teraz najwięcej zakażeń? Koronawirus w Śląskiem. Nie minął jeszcze tydzień nauki w szkołach, a pierwsze placówki oświatowe musiały już odesłać część podopiecznych przed monitory komputerów. W woj. śląskim trzy szkoły zawiesiły stacjonarne zajęcia dla pojedynczych klas. Na zdalną naukę kierowani są uczniowie bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie. Liczba chorych na rośnie. Dziś jest 533 zakażonych w Polsce - tydzień temu było ich o 45 proc. mniej! Gdzie ostatniej doby w woj. śląskim odnotowano przypadki zakażenia? Kliknij w galerię i sprawdź! 📢 Widzieliście to? Dziwne rzeczy w Śląskiem przy drodze! Zobaczcie te zdjęcia! Te dożynkowe dekoracje - są genialne! ŚLĄSKIE. Jedziesz sobie samochodem przez nasz region - a tu przy drodze młyn, świnie i pszczoły ze snopów siana, taczki z plonami, beczki z nalewkami! W wielu gminach woj. śląskiego odbywają się właśnie DOŻYNKI. Mieszkańcy woj. śląskiego na tegoroczne ŚWIĘTO PLONÓW przygotowali genialne ozdoby! Pomysłów nie brakowało. Sami zobaczcie! Kliknijcie w „zobacz galerię".

📢 Ślub córki Adama Małysza. Takie były kreacje panny młodej i jej mamy Izy Małysz [zdjęcia] Karolina Małysz w sobotę 4 września wyszła za mąż za Kamila Czyża. Wesele odbyło się w Szczyrku. Młoda para do pierwszego tańca wybrała rytmy "Something Just Like This" od Coldplay i The Chainsmokers. Panna młoda miała do dyspozycji na dwie śnieżnobiałe suknie, które jednak różniły się istotnymi detalami. Mama Iza Małysz wybrała elegancką ciemnofioletową suknię. Kreacje dwóch najważniejszych pań na ślubnej ceremonii Karoliny Małysz zobaczycie na kolejnych zdjęciach >>>

📢 Domowy oprawca z Rudy Śląskiej zatrzymany przez policję. 39-latek znęcał się nad matką 39-letni mężczyzna z Rudy Śląskiej znęcał się nad swoją matką. Musi opuścić mieszkanie, został także objęty policyjnym dozorem. 📢 Aż sześć stolic odwiedzisz jadąc pociągiem z Katowic - w kilka godzin i bez przesiadki! Ile kosztuje ta przyjemność? TURYSTYKA. Z Katowic szybciej dostaniemy się pociągiem do wielu stolic Europy niż z Warszawy. Ale upolować tani bilet, to jest sztuka. PKP nie ułatwia pasażerom życia i wielu biletów nie kupimy przez internet, ale tylko w kasie na dworcu. Nie sprawdzimy nawet ceny. Jeśli marzy Wam się podróż pociągiem za granicę, przeczytajcie, do jakich stolic dojedziecie z dworca w Katowicach bez przesiadek i za ile są bilety na jesień 2021.

📢 Ślub córki Adama Małysza. Karolina wyglądała pięknie! Wesele odbył się w Szczyrku. Zobacz zdjęcia SZCZYRK. Ślub córki Adama Małysza. Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w 4 września w Szczyrku. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia". Impreza trwała do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii. 📢 Najwyższa wieża widokowa w Polsce. To tylko kilka godzin z woj. śląskiego. Zobacz ZDJĘCIA! To najwyższa wieża widokowa w Polsce! Nową atrakcją Świeradowa Zdroju jest od niedawna górująca nad całą okolicą wieża Sky Walk. Z wysokości ponad 60 metrów świat wygląda faktycznie zupełnie inaczej. Ale czy warto wspinać się na sam szczyt, a do tego zapłacić za bilet 49 zł?

📢 Śmiertelny wypadek w Goduli. Nie żyje 70-letni kierowca osobówki. Zderzył się z ciężarówką Do tragedii doszło na ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. W zderzeniu z ciężarówką zginął 70-letni kierowca opla. Pasażerka ranna przebywa w szpitalu.

