W Polsce zostaje wprowadzony stan epidemii! Lekcje odwołane do Wielkanocy, 30 tysięcy złotych kary za złamanie kwarantanny

- Wprowadzamy w Polsce stan epidemii. Podnosimy kary za złamanie kwarantanny, z 3 tysięcy nawet do 30 tysięcy złotych. Będziemy też monitorowali miejsce przebywania osób poddanych tej kwarantannie. Musimy też zacząć dostosowywać się do nowej sytuacji, która jest trudna. Mam nadzieję, że po świętach Wielkiej Nocy będziemy funkcjonować w innej sytuacji - mówił w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Za wprowadzenie stanu epidemii w Polsce odpowiedzialny jest Minister Zdrowia i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Dzisiaj ponad 50 osób zostało zakażonych. To upoważnia mnie do podpisania rozorządzenia ogłaszającego stan epidemii w Polsce. Stosując ustawę o chorobach zakaźnych, wojewodowie na terenie województw, mogą wyznaczać role służb do zwalczania epidemii - mówił Łukasz Szumowski.