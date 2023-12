W Rudzie Śląskiej rozdawano choinki. Akcja Dziennika Zachodniego

"Priorytetem dla nas było przywiezienie choinki do siedziby Stowarzyszenia. Choinka będzie otulała nas tak, jak my otaczamy dzieci swoim ciepłem" - mówiła podczas obioru drzewka Pani Dorota ze Stowarzyszenia Otoczka z Zabrza.

W ramach akcji zbierane były dwie frakcje surowców wtórnych: makulatura oraz butelki PET. Te surowce nie tylko staną się materiałem do produkcji nowych opakowań plastikowych, ale również podlegają recyklingowi, przyczyniając się do redukcji odpadów i ochrony środowiska.

"Warto wspierać takie inicjatywy. Zbieramy dwie frakcje surowców wtórnych: papier i makulaturę oraz butelki PET. Choć nie wszystko jest w 100% poddawane recyklingowi, makulatura powstająca ze ścinki staje się kolejnym papierem po recyklingu. Natomiast butelki PET przemielone do regranulatu wracają do życia jako surowiec do produkcji nowych opakowań plastikowych" - podkreśla Bartosz Sztaba, przedstawiciel ALBA Polska, akcentując ekologiczne znaczenie inicjatywy.

"Dla mnie choinka to nie tylko piękna ozdoba - to symbol świąt pełnych miłości i radości. Byłam w Sosnowcu tydzień temu, ale nie zdążyłam przynieść butelek, dlatego przyjechałem dzisiaj do Rudy Śląskiej po swoje świąteczne drzewko."