Za nami Tydzień Śląski w Szkole Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej. Warsztaty, muzeum... tak uczniowie obcowali z kulturą! ZDJĘCIA

Kulminacją działań była część oficjalna, na którą zaproszono m.in. Adama Kowalskiego, dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Grzegorza Kulika, śląskiego tłumacza i Bronisława Wątrobę, fraszkopisarza, popularyzatora śląskiej kultury. Po warsztatach przeprowadzonych przez gości odbyła się część artystyczna, której celem było przybliżenie historii Joanny Gryzik i Karola Goduli.

- Tydzień śląski był doskonałą okazją do zapoznania naszych uczniów ze śląską literaturą – uczniowie z zaangażowaniem wygłaszali utwory, śpiewali śląskie piosenki. Wiele miejsca poświęciliśmy językowi, który stanowi część tradycji. Ale nie tylko – skupiliśmy się na ważnych postaciach, miejscach, tradycjach. Co najważniejsze, uczniowie przez cały tydzień brali czynny udział we wszystkich zaplanowanych działaniach – kończy Katarzyna Romejko.