Zagadkowa seria omdleń w jednym z liceów w Rudzie Śląskiej. Na miejscu pracowały wszystkie służby. Co stoi za zasłabnięciem 30 osób?

- Uczniowie zaczęli mdleć w zupełnie losowych momentach. Z informacji które posiadam, zemdlało ok. 30 uczniów. Jedna osoba była reanimowana, dwie prawdopodobnie wylądowały w szpitalu. Było przypuszczenie wycieku gazu, ale ostatecznie nie ma żadnych informacji o dokładnej przyczynie. Przy takim podejrzeniu uczniowie powinni być ewakuowani z budynku, jednak kiedy byłam po córkę wszyscy siedzieli w klasach przy otwartych oknach. Przed budynkiem szkoły, kiedy przyjechałam po dziecko były dwa wozy strażackie oraz dwie karetki. Po drodze do odpowiedniej klasy mijałam dwójkę uczniów, chłopak prowadził dziewczynę zarzucając sobie jej rękę na ramię, ona natomiast wyglądała bardzo słabo. Przed szkołę wyszła jedna z pracownic placówki i kiedy domagałam się wyjaśnień, usłyszałam, że to, że dzieciaki mdleją, to wina uczniów, ponieważ nie jedzą śniadań, nie piją, palą papierosy i Bóg wie co robią w łazienkach - relacjonuje jedna z matek odbierających dziecko ze szkoły.