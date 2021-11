18-letni pedofil zaatakował dziewczynkę w windzie. Dziecko opowiedziało wszystko rodzicom

Atak pedofila w Rudzie Śląskiej

- Młody rudzianin szedł za wracającą ze szkoły dziewczynką i wsiadł z nią do windy. Stosując przemoc, zaczął dotykać jej miejsc intymnych. Krzyk dziewczynki spłoszył pedofila. Szczegóły, które opowiedziała 8-latka, szybko doprowadziły policjantów do sprawcy. Z ustaleń kryminalnych wynika, że to nie pierwsza małoletnia, którą próbował wykorzystać seksualnie. Kilka dni wcześniej szedł za inną dziewczynką, lecz ta się zorientowała i uciekła - informuje asp. szt. Arkadiusz Ciozak z KMP w Rudzie Śląskiej.

To nie pierwszy taki atak 18-latka

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut dopuszczania się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15 roku życia. 18-latek, kilka miesięcy wcześniej opuścił ośrodek wychowawczy, w którym spędził 3 lata za podobne przestępstwo.

Prowadzący postępowanie śledczy wystąpili do prokuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd w Rudzie Śląskiej przychylił się do tego wniosku i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 12 lat więzienia. To jednak nie koniec sprawy. Policjanci ustalają, czy ofiar młodego pedofila nie było więcej.