Brak porozumienia górników z PGG. Będzie referendum strajkowe

Negocjacje związkowców z zarządem PGG zakończone fiaskiem

– W środę mamy kolejne spotkanie z mediatorem o godz. 12. W tym dniu przeprowadzamy również referendum strajkowe od 5 rano we wszystkich oddziałach Polskiej Grupy Górniczej – mówi nam Artur Braszkiewicz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Ruda" Ruch "Halemba.

Znów będzie blokada torów na KWK "Ruda" Ruch Halemba?

Referendum strajkowe odbędzie się m.in. w KWK Sośnica w Gliwicach, KWK Ruch Bielszowice, KWK Ruch Halemba, KWK Ruch Pokój. Jeśli związkowcy i zarząd PGG nie dojdzie do porozumienia do 17 stycznia, górnicy przejdą do bezterminowej blokady wysyłki węgla.