Brutalny atak kiboli na 15-latka w Rudzie Śląskiej. Poszło o bluzę "wrogiej" drużyny piłkarskiej. Zatrzymano czterech pseudokibiców

Brutalny atak na 15-latka w Rudzie Śląskiej

– Do zdarzenia doszło w rudzkiej dzielnicy Bielszowice. Gdy 15-latek wyszedł ze szkoły, został zaczepiony przez zamaskowanego, młodego mężczyznę. Sprawca przeprowadził swoją ofiarę za pobliski budynek, gdzie czekali kolejni mężczyźni – podała w poniedziałek śląska policja.

Pokrzywdzony został zastraszony i zmuszony do zdjęcia bluzy z logo klubu piłkarskiego. Sprawcy byli kibicami innej, zwaśnionej drużyny i najwyraźniej stwierdzili, że nie będą na terenie swojego plemienia tolerować innych bluz niż własne.

Jeden z mężczyzn wyrwał mu bluzę, a kolejny uderzył go w głowę. Pokrzywdzony został pobity, a gdy się przewrócił, kolejny z mężczyzn zaczął go kopać. Sprawcy grozili nastolatkowi, że jak zobaczą go kolejny raz z emblematami tej drużyny, ich spotkanie skończy się jeszcze gorzej.