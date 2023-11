Funkcjonariusze z Rudy Śląskiej zatrzymali sprawców wypchnięcia niepełnosprawnego z tramwaju. Mężczyźni ukrywali się w Chorzowie

Policjanci z rudzkiej dwójki dążyli do ustalenia tożsamości mężczyzny, który 11 listopada 2023 roku wypchnął z tramwaju niepełnosprawnego mężczyznę. 24 listopada policja poinformowała o zatrzymaniu sprawcy.

Sprawcy wypchnięcia niepełnosprawnego z tramwaju są już w rękach policji

Przypomnijmy, że do bulwersującego zdarzenia doszło w sobotę 11 listopada, w tramwaju linii 9, na przystanku Wirek-Katowicka. Z tramwaju wypchnięto niepełnosprawnego mężczyznę. W wyniku upadku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń głowy i przebywał w szpitalu. Apel do świadków, ale także do osób rozpoznających sprawców przyniósł pozytywny skutek, sprawca i jego kompan zostali zatrzymani.

- Śledczy z Komisariatu Policji II w Rudzie Śląskiej na podstawie nagrania z kamery monitorującej tramwaj ustalili sprawcę i za zgodą prokuratora opublikowali jego wizerunek, a także jego kompana. Duży odzew społeczeństwa i dobre rozpoznanie policjantów z Rudy Śląskiej i miast ościennych doprowadziły do zatrzymania obu mężczyzn - informuje oficer prasowy rudzkiej policji.

Jak przekazują mundurowi, sprawca wraz z kolegą ukrywali się w jednym z mieszkań na terenie Chorzowa.