Muzyczne spotkanie z afrykańskimi bębnami djembe - te i wiele więcej warsztatów odbywają się w Rudzie Śląskiej

Afrykańskie rytmy jesienią

Jesień i zima to świetny czas do rozpoczęcia nowego hobby i do poszukiwania nowych zainteresowań. Jeżeli mamy pomysł, ale nie wiemy jak się zabrać to z pomocą przychodzą warsztaty. W Rudzie Śląskiej odbywa się ich sporo. A część z nich organizuje Kreatywna Godzinka.

W październiku odbędą się warsztaty z gry na afrykańskich bębnach. Warsztaty prowadzone będą od podstaw, a każdy uczyć będzie się tak żeby czerpać z zajęć najwięcej pozytywnej energii. Zajęcia zaplanowane są na 29 października (sobota), na godzinę 16.00. Cena warsztatów to 80 zł od osoby. Bębny djembe zapewnia organizator.

Co daje gra na bębnach? Przede wszystkim dobrą energię. Rytm bębnów pomaga odnaleźć spokój, dzięki grze wyrabia się koordynacja i kształtuje poczucie rytmu. Gra stymuluje i synchronizuje pracę lewej i prawej półkuli mózgu, a medytacja działa relaksacyjnie na umysł.