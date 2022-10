Tyjater po naszymu, czyli po śląsku w przedstawieniu „Chop od mojij baby”

Z cyklu "Tyjater po naszymu, czyli po śląsku"

Teatr dla Dorosłych w Bieruniu wystąpi w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej w spektaklu „Chop od mojij baby”. 5 listopada rudzianie będą mgli zobaczyć przedstawienie komediowe, które dostarcz im pozytywnej energii na nadchodzące zimowe miesiące. Spektakl zacznie się o godz. 18.00.

Reżyserem przedstawienia jest Joanna Lorenc, tekst autorstwa Marcina Melona.

Historia przedstawiona na scenie opowie o relacjach damsko-męskich oraz męsko-męskich, które często są trudne, zwłaszcza, że bohaterka - kobieta nieprzewidywalna, matka, żona i kochanka to osoba o wielu potrzebach i przymiotach. Jej potrzeby starają się zaspokoić partnerzy bohaterki (Any), w sposób wywołujący uśmiech na twarzach widzów. Od pierwszej sceny w komedii pojawia się humor. Chop Any jest niezbyt rozgarnięty, ale przesympatyczny.