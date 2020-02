Nowa, wielka sauna powstaje w Aquadromie. Rudzka Bania w nowej odsłonie. Kiedy zostanie otwarta? Czy to największa sauna w Polsce?

- Cieszymy się, że w tym roku uda nam się otworzyć nową, dużą saunę. Tworząc jej koncepcję staraliśmy się skupić przede wszystkim na komforcie i praktyczności jej użytkowania. Wybudowanie dużej sauny dostosowanej do seansów show to niełatwe zadanie. Przede wszystkim nie ma skąd czerpać wzorców, jest to bowiem swoiste novum nie tylko w Polsce ale i na świecie. Ponadto wiem, że oczekiwania wobec nas są szczególnie wysokie – mówi Marceli Zawadzki. Dlatego też nasze zadanie na 2020 rok to wypełnić saunę usatysfakcjonowanymi klientami. Liczę, że uda się to wykonać dzięki kunsztowi naszych saunamistrzów oraz rzetelnej pracy całego obiektu – zaznacza Marceli Zawadzki.