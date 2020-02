Organizacje niosące pomoc najuboższym mieszkańcom Rudy Śląskiej otrzymają dotacje w wysokości 2,4 mln zł na swoje zadania

2,5 mln złotych dotacji dla najuboższych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza otrzymają unijne dofinansowanie w łącznej kwocie 2,4 mln złotych. To efekt ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyników konkursu „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego”.

W ramach konkursu, 29 obiektów z województwa Śląskiego otrzyma unijne dofinansowanie. Wśród nich są właśnie dwa podmioty z Rudy Śląksiej.

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Ruda Śląska dla rodzin" uzyskał dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł. Jego realizacja zaplanowana jest od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku. Będzie on adresowany do 64 osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem. Planowane działania zakładają rozwój usług społecznych poprzez zaangażowanie asystentów rodzin, psychologów, pedagoga i logopedy.

Dwa projekty z Rudy Śl. wśród finalistów konkursów

- Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Grupy docelowe to rodziny wieloproblemowe, w których oprócz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego występują inne dysfunkcje, np. bezrobocie, bierność zawodowa, niepełnosprawność czy długotrwała choroba.