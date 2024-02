Oszust w Rudzie Śląskiej. Twierdził, że zbiera pieniądze na chore dzieci... Katarzyna Stacherczak

Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo. Udało się go namierzyć właściwie przez przypadek. Mężczyzna przed jednym ze sklepów zbierał pieniądze na chore dzieci Jak ustalili śledczy, nie był jednak do tego uprawniony, a zebrane pieniądze trafiały do jego kieszeni. Gdy śledczy ustalą skalę tego procederu, fałszywy wolontariusz usłyszy zarzuty.